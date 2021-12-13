У порівнянні з 2020 роком зафіксували рекордне зростання кількості ФОПів - понад 50 тисяч. Торік їх налічувалось лише 200 тисяч.

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Для розрахунку кількості роботодавців та вакансій для айтішників враховували 8 класифікацій видів економічної діяльності. Усі КВЕДи стосуються сфери ІТ.

Зверніть увагу! При формуванні підсумків року, автори дослідження взяли за основу кількість ФОПів у сфері ІТ, згідно з даними Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців.

Вакансії в IT

Лише на сайті DOU опублікували понад 112 тисяч вакансій для розробників та працівників сфери ІТ. Ця кількість майже у 2 рази перевищує показники 2020 року – 61 тисячі вакансій.

Однак варто згадати, що саме тоді в світі розпочалася пандемія коронавірусу. Коронакриза суттєво та негативно вплинула на економіку та ринок праці в цілому.



У сфері ІТ шукали в 2 рази більше людей, у порівнянні з 2021 роком / Скриншот із сайту DOU

Згідно з дослідженням, є кілька категорій, де вакансій було у кілька разів більше. Роботодавці в 3 рази активніше шукали фахівців з HR – понад 5 тисяч, у порівнянні з 1,7 тисячі в 2020 році.

Окрім цього, у 4 рази більше вакансій зафіксували в категоріях Flutter і Big Data.

П'ятірка категорій, у яких найактивніше шукали спеціалістів:

Front End – 11 673;

QA – 11 201;

Java – 6 346;

.NET – 5 727;

PHP – 5 546.



Категорії, у яких шукають найбільше працівників / Скриншот із сайту DOU

З огляду на зростання кількості пропозицій, кількість відгуків знизилася. Автори дослідження зазначили, що у 2021 році ринок відчув дефіцит спеціалістів.

Найбільше відгуків було на вакансії у таких категоріях:

Legal – 20,3;

Office Manager – 19,6;

Design – 10,6;

Project Manager – 9;

Finances – 8,9.



Найпопулярніші вакансії за відгуками / Скриншот із сайту DOU

Компанії, які опублікували найбільше вакансій

Найбільші компанії у сфері інформаційних технологій у січні – червні 2021 року поповнилися 10 тисячами нових спеціалістів. Більшість із них наймали рекордну кількість працівників.

Лідерами в пошуку людей стали компанії Intellias, Ciklum та Genesis. Кожна з них розмістила понад 2 тисячі вакансій.



Лідерами в пошуку людей стали 3 компанії / Скриншот із сайту DOU

У п'ятірку лідерів також увійшли Capgemini Engineering Ukraine з 1,3 тисячі пропозицій для шукачів роботи і N-iX з 1,1 тисячі пропозицій. Упродовж 2021 року лише на DOU понад 5 тисяч компаній опублікували принаймні одну вакансію.

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