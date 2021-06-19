Міжнародні контейнерні термінали у Янтянь це один з найбільш завантажених портів Китаю та надзвичайно важливий порт для імпорту та експорту товарів з Китаю до країн Європи та США.

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Хаос у світовій системі перевезень

Хаос почався минулого місяця, коли влада китайської провінції Гуандун, де розташовані одні з найбільших за обсягами перевезень контейнерні порти світу, скасувала авіарейси, закрила населені пункти та призупинила торгівлю вздовж узбережжя, щоб взяти під контроль стрімке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Це загрожує дефіцитом товарів з Китаю в сезон святкових покупок наприкінці року

Ефект доміно

Перевантаження в Яньтяні перекинулося на інші контейнерні порти в провінції Гуандун. Всі вони розташовані або в Шеньчжені, або в Гуанчжоу, четвертому і п'ятому за величиною комплексних контейнерних портах у світі. Ефект доміно створює величезну проблему для світової судноплавної галузі.

Затримка в Яньтяні вносить додаткові збої в і без того напружену глобальний ланцюжок поставок, та її основну морську частину. Люди можуть не знайти на полицях магазинів потрібні їм товари із Китаю, коли будуть купувати різдвяні подарунки наприкінці року,

– наголошує Пітер Сенд, головний аналітик по судноплавству асоціації судновласників Bimco.

Станом на четвер, згідно з даними Refinitiv, понад 50 контейнеровозів очікували причалювання у Дельті Перлинної річки в Гуандуні. Це найбільше відставання від графіка з 2019 року.

Контейнерні перевезення – основа глобальної торгівлі / Фото Bloomberg

Перебої викликають величезну стурбованість

Перебої в роботі терміналів в Яньтяні викликають величезне занепокоєння. За останніми оцінками Ларса Йенсена, генерального директора данської консалтингової компанії Vespucci Maritime, з кінця травня порт не зміг перевалити близько 357 тисяч 20-футових контейнерів. Це більше, ніж загальний обсяг вантажів, які постраждали від шестиденного закриття Суецького каналу в березні.

Хоча робота порту Яньтянь відновилася приблизно на 70% від нормального рівня, проте очікується, що на повну потужність він вийде не раніше кінця червня.

Різке зростання вартості перевезень

Перевантаженість портів південного Китаю змусила великі судноплавні компанії попередити клієнтів про затримку, зміни маршрутів і пунктів призначення судів, а також різке зростання тарифів.

Maersk – найбільша у світі контейнерна судноплавна лінія та оператор судів – на минулому тижні повідомила клієнтам, що судна можуть затриматися в Яньтяні як мінімум на 16 днів.

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Зростання тарифів на перевезення – глобальна тенденція

За даними лондонської компанії Drewry Shipping, тарифи на восьми основних маршрутах Схід-Захід різко зросли за порівняння з аналогічним періодом минулого року. Найбільший стрибок цін відбувся на маршруті з Шанхаю в Роттердам (Нідерланди), які виріс на 534% у порівнянні з минулим роком і склав понад 11 000 доларів за 40-футовий контейнер.

Середні ставки на контейнерні перевезення з Китаю в Європу досягли 11 352,33 долара за контейнер – це найвища вартість перевезень з 2017 року.

Перебої у доставці тривають

Криза в Гуандуні посилює навантаження на і без того напружену глобальну систему перевезень. У США, наприклад, великі порти вздовж узбережжя Каліфорнії вже забиті контейнеровозами. На початку цього тижня Національна федерація роздрібної торгівлі закликала президента США Джо Байдена розв'язати проблему заторів у американських портах.

Судноплавна галузь все ще відчуває наслідки збою в роботі Суецького каналу в березні, коли судно Evergreen застрягло і майже на тиждень перекрило один з найпринциповіших торгових маршрутів у світі.

Дивіться відео блокування Суецького каналу

Крихкий баланс

Криза в Гуандуні показує, наскільки крихкою є глобальна система поставок. Пандемія посіяла хаос торік, коли через блокування тимчасово закрилися заводи та порушився нормальний хід торгівлі. Зараз, коли економіка оживає, постачальники зазнають труднощів у зв'язку з пожвавленням виробництва і додатковим попитом з боку споживачів.

Але це зростання попиту наштовхується на майже незмінні потужності контейнерних перевезень. Скорочення глобальних потужностей повітряних перевезень лише погіршує ситуацію.

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