Рівненський завод перейменував пиво "Жигулівське"

Відтепер пиво "Жигулівське" матиме нову назву. За підсумками інтернет-голосування, Рівненський пивоварний завод вирішив змінити її на "Віденське".

Як зазначив директор заводу Мар'ян Года, саме така назва цього виду пива була історичною. Утім, в 1930-х роках радянська влада змінила її на "Жигулівське".

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Популярні варіанти

Про конкурс з обрання нової назви пива оголосили в середині березня. У ньому взяли участь близько 16 тисяч користувачів.

Зазначається, що також популярними варіантами, які пропонували користувачі, були:

"українське";

"козацьке";

"рідне українське";

"байрактар";

"100% бандерівське";

"бандерівське смузі".

Історична справедливість

За підсумками голосування, конкурсна комісія оприлюднила переможний варіант. Ним стала історична назва пива – "Віденське".

"Вирішили відродити історичну справедливість. Саме таку назву мало пиво, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано", – зазначив директор пивзаводу.

Нагадаємо, найбільші виробники пива в Чехії зупинили постачання своєї продукції до країни-агресорки. Так вони підтримали Україну у війні, яку розв'язала Росія.

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