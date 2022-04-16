Як зазначив директор заводу Мар'ян Года, саме така назва цього виду пива була історичною. Утім, в 1930-х роках радянська влада змінила її на "Жигулівське".
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Популярні варіанти
Про конкурс з обрання нової назви пива оголосили в середині березня. У ньому взяли участь близько 16 тисяч користувачів.
Зазначається, що також популярними варіантами, які пропонували користувачі, були:
- "українське";
- "козацьке";
- "рідне українське";
- "байрактар";
- "100% бандерівське";
- "бандерівське смузі".
Історична справедливість
За підсумками голосування, конкурсна комісія оприлюднила переможний варіант. Ним стала історична назва пива – "Віденське".
"Вирішили відродити історичну справедливість. Саме таку назву мало пиво, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано", – зазначив директор пивзаводу.
Нагадаємо, найбільші виробники пива в Чехії зупинили постачання своєї продукції до країни-агресорки. Так вони підтримали Україну у війні, яку розв'язала Росія.
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