Російські діти продовжують ласувати хорошим шоколадом, поки українські – щодня ховаються в холодних підвалах. Адже завжди є загроза загинути від снаряда, купленого за податки від продажу солодощів Ritter Sport у Росії.

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Придумали собі виправдання

У компанії пояснили, що ухвалили рішення "не з легкістю". Проте, мовляв, не можуть зупинити продажі в Росії. Ймовірно, для Ritter Sport вбивства тисяч мирних жителів сусідньої країни – недостатня причина.

Виробники солодощів сказали, що зупинка експорту призвела б до різкого припинення виробництва. Тому постраждають фермери, які займаються вирощуванням і збором какао.

Хороші солодощі для вбивці

"Захист фермерів" у цьому випадку – радше прикриття цинічного заробітку на території тоталітарної держави. Адже, як завжди, справа в грошах, які часто заміняють будь-які цінності в корпораціях.

Росія це вкрай важливий ринок для цього виробника шоколаду. За даними ЗМІ, Ritter Sport доставляє туди 7% виробленої продукції. Єдина санкція, на яку спромоглися в компанії "не інвестувати далі на російський ринок і припинити там рекламу".

Тому задоволеними залишилися не лише "фермери", а й російські солдати. Адже вони, в паузі між обстрілами житлових кварталів, завжди можуть насолодитися печивом Ritter Sport, яке купили ще вдома.

Зверніть увагу! Чистий прибуток компанії складає орієнтовно 430 мільйонів євро на рік. Тобто в Росії вони сплачують податки приблизно із 13 мільйонів євро щороку.

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