Ринок електромобілів в Україні: як змінюється попит і які бренди найпопулярніші

У 2021 році українці придбали 8 541 легкове авто на електротязі. Показник свідчить про зростання вітчизняного ринку електромобілів на 18,9% проти 2020 року.

Загалом в Україні нині представлено 200 моделей електрокарів від 58 брендів. При цьому на трійку лідерів, а саме Nissan, Tesla і Chevrolet, припадає 55% усіх продажів.

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Як змінився попит на електромобілі в Україні

У 2021 році українці підвищили інтерес до електричних авто майже всіх виробників – лише показники продажів Tesla та Kia не продемонстрували зростання.

Так, Audi минулого року вдвічі збільшила продажі своїх електрокарів в Україні. При цьому список топ-10 покинув Fiat, який у 2020 році займав четверту сходинку за популярністю.

У грудні кількість реєстрацій легкових авто з електротягою вперше перетнула позначку у 900 одиниць. Українці придбали 928 електрокарів, що вдвічі більше, ніж у грудні 2020 року.

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