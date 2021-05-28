Справжній бум: на ринку смартфонів очікують найвищі темпи зростання за останні 6 років

Прогноз по світовому ринку смартфонів значно підвищився. Аналітики очікують, що в 2021 році поставки виростуть на 7,7% – до 1,38 мільярдів одиниць.

Експерти запевнили, що такий ріст є найбільшим з 2015 року. Прогнозують успіх не лише у 2021 році.

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За даними аналітиків, у 2022 році обсяг ринку збільшиться ще на 3,8%. Загалом кількість смартфонів сягне 1,43 мільярда.

Причина успіху

За словами експертів, саме 5G є головною причиною. Користувачі хочуть переходити на п'яте покоління бездротових систем. Ба більше, існує попит саме на недорогі пристрої з підтримкою 5G.

Ця причина дозволить зберегти помірну динаміку на ринку аж до 2025 року. Прогнозують середньорічні темпи зростання – 3,7%.

Ринок смартфонів: останні новини

Google представила Android 12. Це нова версія мобільної операційної системи з певними змінами. У неї перероблений дизайн інтерфейсу та підвищена конфіденційність даних.

Компанія Xiaomi заявила про значний зріст прибутків. Це сталось після скасування санкцій американського оборонного відомства.

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