Експерти запевнили, що такий ріст є найбільшим з 2015 року. Прогнозують успіх не лише у 2021 році.

До теми Xiaomi шокує прибутками: США зняли санкції проти компанії

За даними аналітиків, у 2022 році обсяг ринку збільшиться ще на 3,8%. Загалом кількість смартфонів сягне 1,43 мільярда.

Причина успіху

За словами експертів, саме 5G є головною причиною. Користувачі хочуть переходити на п'яте покоління бездротових систем. Ба більше, існує попит саме на недорогі пристрої з підтримкою 5G.

Ця причина дозволить зберегти помірну динаміку на ринку аж до 2025 року. Прогнозують середньорічні темпи зростання – 3,7%.

Важливо! Є й проблема – глобальний дефіцит напівпровідників, який відчувають усі технічні компанії. Страждають як виробники автомобілів, так і гаджетів. Ринок смартфонів – не виняток, але на цій галузі дефіцит чипів позначився слабше.

Ринок смартфонів: останні новини

Google представила Android 12. Це нова версія мобільної операційної системи з певними змінами. У неї перероблений дизайн інтерфейсу та підвищена конфіденційність даних.

Компанія Xiaomi заявила про значний зріст прибутків. Це сталось після скасування санкцій американського оборонного відомства.

Також відомо про те, що Huawei та Viber розширять партнерство після успіху месенджера в AppGallery.

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