Річард Бренсон закликав світових бізнес-лідерів об'єднатись і відстояти суверенітет України

Засновник Virgin Group Річард Бренсон закликав світових бізнес-лідерів об'єднатись, щоб відстояти суверенітет України під час агресії Росії. Мільярдер наголосив, що Путін не зможе перемогти у цій війні.

За словами Бренсона, лідери бізнесу по всьому світу з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військових і техніки на кордоні України. Мільярдер і його оточення переконані, що війна між Росією та Україною матиме нищівні і жахливі наслідки.

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Бренсон закликав світовий бізнес об'єднатись і підтримати Україну

Річард Бренсон нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських лідерів бізнесу задля мирного врегулювання стосунків.

Зараз, коли постав великий ризик повномасштабної війни на європейській території, кожному, за словами мільярдера, важко приховати своє роздратування: "Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?".

Для бізнес-лідерів настав момент зібратись та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться заплатити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна,

– підсумував Бренсон.

Мільярдер також додав, що міжнародний приватний сектор повинен підтримати весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої. Бренсон зазначив, що війна ще більше ізолює Росію та її президента від світу і зруйнує російську економіку. Однак основний тягар агресії нестиме, на жаль, мирне населення.

Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довготерміновій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни,

– наголосив мільярдер.

До слова, Річард Бренсон вважає, що й прості росіяни колись зрозуміють, що заслуговують на краще, особливо якщо ситуація дійде до неминучого повстання українців, які захищатимуть свої будинки, села та міста. Це, на думку бізнесмена, "поверне нав'язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані".

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