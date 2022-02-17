Організація отримала назву "Об'єднання резидентів Дія City" і вже створила свій сайт, де решта компаній-резидентів режиму можуть подати заявку на членство. Ініціаторами альянсу стали, зокрема, такі компанії, як EPAM Ukraine, Sigma.Software, NiX Solution, Altexsoft і SoftServe.

До теми Які компанії вже стали резидентами Дія City, а хто отримав відмову: Федоров повідомив деталі

Навіщо резидентам Дія City окремий альянс

Проєкт Дія City створений якраз для того, щоб надати IT-бізнесу спеціальні податкові і правові умови та захист. Разом з тим компанії-резиденти обережно ставляться до участі у новому проєкті, тож тепер створюють організацію, яка у разі суперечок відстоюватиме їхні права. Це може свідчити про те, що IT-бізнес не бачить достатньо гарантій від держави, або ж просто хоче мати додаткову й незалежну "подушку безпеки".

Щоб долучитись до об'єднання, потрібно заповнити невелику анкету, де вказати ім'я, контактні дані, назву своєї компанії, а також вписати питання, які цікавлять компанію у межах роботи режиму Дія City. Членами організації може стати лише той IT-бізнес, який отримав підтвердження статусу резидента від Мінцифри.

Ми сподіваємося, що організація стане ефективним консолідуючим центром, який діятиме на засадах відкритості та діалогу всіх учасників,

– зазначив очільник EPAM у Центральній і Східній Європі Юрій Антонюк.

Зазначається, що об'єднання формуватиме свою наглядову раду за квотами. Це дозволить компаніям-резидентам усіх типів і розмірів долучитись до управління і розвитку організації. Одна з головних цілей альянсу – представити інтереси всіх учасників: продуктового, сервісного, освітнього бізнесу та інвесторів галузі.