Рейтинг найсприятливіших міст України для бізнесу: які населені пункти очолюють список

3 вересня 2021 , 13:00
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Джерело:

Investory

В Україні назвали міста з найкращим бізнес-кліматом та ефективним економічним управлінням. У трійку лідерів ввійшли Хмельницький, Івано-Франківськ та Львів.

У межах дослідження "Індекс конкурентоспроможності міст України 2021" опитали 7 454 керівників суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких 3 735 підприємств юридичних осіб та 3 719 фізичних осіб. До рейтингу увійшли 45 міст – 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тисячі осіб.

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Рейтинг найсприятливіших міст для бізнесу

Місце Місто Індекс конкурентоспроможності
1 Хмельницький 67,65
2 Івано-Франківськ 65,41
3 Львів 64,75
4 Мукачево 64,61
5 Бахмут 64,55
6 Тернопіль 64,47
7 Вінниця 63,75
8 Маріуполь 62,27
9 Олександрія 62,22
10 Мелітополь 61,02

До 10 найкращих не потрапив Чернігів, зайнявши 11 сходинку з індексом 59,96. Українська столиця – Київ – посіла лише 30 місце з індексом 50,27 бала зі 100 можливих.

Компоненти оцінки індексу

Індекс склали на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:

  • створення бізнесу;
  • доступ до публічного майна;
  • прозорість і відкритість даних;
  • вартість дотримання законодавства;
  • податки та збори;
  • неформальні платежі та рівень корупції;
  • безпека ведення бізнесу;
  • лідерство міської влади;
  • ресурси для розвитку та підтримка інновацій.

Додамо, що минулого року Київ у рейтингу конкурентоспроможності міст посів 21 місце з 24 можливих. Тоді трійка лідерів була такою ж, як і цього року, а п'ятірку замикали Вінниця та Тернопіль.

Автор: Сергій Зятюк