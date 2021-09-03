У межах дослідження "Індекс конкурентоспроможності міст України 2021" опитали 7 454 керівників суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких 3 735 підприємств юридичних осіб та 3 719 фізичних осіб. До рейтингу увійшли 45 міст – 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тисячі осіб.
Цікаво Скільки українців мріють про те, щоб їхня дитина відкрила власний бізнес: цікаве опитування
Рейтинг найсприятливіших міст для бізнесу
|Місце
|Місто
|Індекс конкурентоспроможності
|1
|Хмельницький
|67,65
|2
|Івано-Франківськ
|65,41
|3
|Львів
|64,75
|4
|Мукачево
|64,61
|5
|Бахмут
|64,55
|6
|Тернопіль
|64,47
|7
|Вінниця
|63,75
|8
|Маріуполь
|62,27
|9
|Олександрія
|62,22
|10
|Мелітополь
|61,02
До 10 найкращих не потрапив Чернігів, зайнявши 11 сходинку з індексом 59,96. Українська столиця – Київ – посіла лише 30 місце з індексом 50,27 бала зі 100 можливих.
Компоненти оцінки індексу
Індекс склали на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:
- створення бізнесу;
- доступ до публічного майна;
- прозорість і відкритість даних;
- вартість дотримання законодавства;
- податки та збори;
- неформальні платежі та рівень корупції;
- безпека ведення бізнесу;
- лідерство міської влади;
- ресурси для розвитку та підтримка інновацій.
Додамо, що минулого року Київ у рейтингу конкурентоспроможності міст посів 21 місце з 24 можливих. Тоді трійка лідерів була такою ж, як і цього року, а п'ятірку замикали Вінниця та Тернопіль.