У межах дослідження "Індекс конкурентоспроможності міст України 2021" опитали 7 454 керівників суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких 3 735 підприємств юридичних осіб та 3 719 фізичних осіб. До рейтингу увійшли 45 міст – 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тисячі осіб.

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Рейтинг найсприятливіших міст для бізнесу

Місце Місто Індекс конкурентоспроможності 1 Хмельницький 67,65 2 Івано-Франківськ 65,41 3 Львів 64,75 4 Мукачево 64,61 5 Бахмут 64,55 6 Тернопіль 64,47 7 Вінниця 63,75 8 Маріуполь 62,27 9 Олександрія 62,22 10 Мелітополь 61,02

До 10 найкращих не потрапив Чернігів, зайнявши 11 сходинку з індексом 59,96. Українська столиця – Київ – посіла лише 30 місце з індексом 50,27 бала зі 100 можливих.

Компоненти оцінки індексу

Індекс склали на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:

створення бізнесу;

доступ до публічного майна;

прозорість і відкритість даних;

вартість дотримання законодавства;

податки та збори;

неформальні платежі та рівень корупції;

безпека ведення бізнесу;

лідерство міської влади;

ресурси для розвитку та підтримка інновацій.

Додамо, що минулого року Київ у рейтингу конкурентоспроможності міст посів 21 місце з 24 можливих. Тоді трійка лідерів була такою ж, як і цього року, а п'ятірку замикали Вінниця та Тернопіль.