Forbes оцінив статки Джека Ма в 41,5 мільярдів доларів, що на 24,1 мільярда (37%) менше, ніж минулого року. Таким чином раніше найбагатша людина Китаю нині посідає лише п'яту сходинку рейтингу.

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Чому Джек Ма втратив понад третину своїх статків

Статки Джека Ма знизились після того, як влада Китаю скасувала вихід на IPO фінтех-стартапу Ant Group, а компанію Alibaba навесні оштрафувала на рекордні 2,8 мільярда доларів. Після цього бізнес-дітище мільярдера вперше за шість років закінчило квартал зі збитком.

За рік Alibaba втратила загалом 344 мільярди доларів ринкової капіталізації, в той час, як IPO Ant Group могло стати найбільшим в історії.

Оновлений рейтинг найбагатших бізнесменів Китаю 2021

Статки нового лідера рейтингу Чжун Шаньшаня Forbes оцінює у 65,9 мільярда доларів. Розбагатіти мільярдеру вдалось завдяки зростанню споживчого попиту у Китаї та вдалим інвестиціям у фармацевтичну компанію Beijing Wantai Biological Pharmacy – її акції у жовтні цього року коштували на 76% більше, ніж у 2020.

Більше ніж вдвічі за рік зросли статки засновника ByteDance Чжана Іміна – з 27,7 мільярда до 58,4 мільярда доларів. Компанія володіє соціальною мережею TikTok.

Найбільш вдалим 2021 рік став для голови ради директорів Contemporary Amperex Technology Робіна Цзена. Його статки зросли у 2,5 раза – до 50,8 мільярда доларів, що дозволило мільярдеру посісти третю сходинку рейтингу.

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До слова, сумарний статок 100 найбагатших бізнесменів Китаю за рік збільшився на 150 мільярдів і зараз становить 1,48 трильйона доларів.