Рейтинг 30 найкращих стартапів України у 2021 році

До рейтингу Forbes ввійшли технологічні компанії з українським корінням. Сукупна оцінка учасників списку перевищує 9 мільярдів доларів.
Які компанії потрапили до списку
До п'ятірки найкращих потрапили:
- Gitlab – компанія з галузі розробок. Маючи штат в понад 1 300 людей, повністю працює віддалено. У планах компанії – вихід на біржу.
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- Grammarly пропонує сервіс для перевірки правопису та допомагає правильно будувати комунікацію завдяки алгоритмам – оцінює інтонацію, чіткість висловлювань, дає контекстуальні підказки. Кількість клієнтів сягає 30 мільйона осіб щодня.
- Ajax Systems розробляє розумні пристрої, зокрема датчики безпеки. Сьогодні це велика хардверна компанія з трьома R&D‑підрозділами та двома заводами в Києві.
- People.ai пропонує клієнтам CRM‑системи, які допомагають автоматизувати бізнес-процеси. За час пандемії кількість клієнтів стартапу зросла на 245%.
- Restream – стрімінговий сервіс, який дозволяє користувачам одночасно транслювати відеоконтент на кілька платформ і соцмереж, включно з Facebook, YouTube, Twitch, Mixer та LinkedIn. Стартап має не менше 2,5 мільйона користувачів із 90 країн.
Цікаві факти про рейтинг
- Сукупна оцінка учасників списку перевищує 9 мільярдів доларів.
- Усього компанії зі списку отримали не менше 1,15 мільярда доларів інвестицій. Лише декілька стартапів обійшлися без інвесторів.
- Переважна більшість учасників рейтингу – компанії віком від чотирьох років. Вони знаходяться в так званій стадії зростання, маючи на руках продукт, що працює, і нарощуючи ключові бізнес-показники.
- Наймолодший учасник рейтингу – фінтех-компанія UPSWOT, вона запустилася в кінці 2019 року.
- Сукупний штат компаній зі списку досягає 5000 осіб.