Рейсів не буде: одна з найстаріших європейських авіакомпаній оголосила про банкрутство

Авіакомпанія Alitalia, яка була найбільшою на італійському ринку авіаперевезень, 14 жовтня офіційно припинила своє існування. Останній рейс відбувся з міста Кальярі до римського аеропорту Фіумічіно.

Alitalia була однією з найстаріших авіакомпаній Європи – здійснювала регулярні рейси протягом 74 років. Через банкрутство перевізника, на його зміну прийде Italia Transport Aereo (ITA), однак жодного економічного спадку від попередника не перейматиме.

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Що відомо про авіакомпанію Alitalia

Alitalia заснована у 1946 році. Компанія була збитковою і перебувала на межі банкрутства протягом багатьох років. Протягом останнього десятиліття уряд Італії зазнав понад 1,3 мільярда євро збитків, підтримуючи діяльність авіаперевізника.

У 2017 році у компанії ввели режим надзвичайного управління. Остаточне рішення про оголошення банкрутства та припинення діяльності прийняли на тлі локдаунів, спричинених пандемією COVID-19.

Новий гравець на авіаринку

З 15 жовтня польоти почала здійснювати створена у процесі реорганізації компанія Italia Transport Aereo. Вона отримала у спадок парк із 52 літаків, при цьому планує скоротити кількість працівників майже на 75% – з 10 тисяч до 2,8 тисячі осіб.

Профспілки незадоволені рішенням спадкоємця, однак наступник викупив права на історичний бренд та коди рейсів, заплативши збанкрутілому підприємству 90 мільйонів євро, що дозволяє повністю реорганізувати роботу у компанії.