Геннадій Корбан зник із переліку співвласників юрособи мережі магазинів електроніки "Цитрус" – ТОВ "ЗТ-Інвест". Про це зазначила пресслужба ритейлера із посиланням на дані Єдиного реєстру юридичних осіб.

До теми У "Цитрус" прокоментували судову заборону на використання їхньої торговельної марки і сайту

Поділ "Цитруса"

Інформація про власників ТОВ "ЗТ-Інвест" повернулася до попереднього стану. Власниками компанії у двох рівних частках зараз вказані Григорій Топал і Дмитро Зінченко. Саме у Зінченка Корбан нібито купив 50% юрособи на початку 2021 року.

Ми довели у суді першої та апеляційної інстанцій, що громадянин Корбан ніколи не мав і не має жодного стосунку до жодної компанії групи "Цитрус", а сьогодні це рішення було виконане,

– йдеться у повідомленні "Цитруса".

У рішенні суду йдеться, що співвласник "ЗТ-Інвест", який хоче продати свою частку, спершу зобов'язаний запропонувати її іншим учасникам товариства. Тільки у ситуації, якщо жоден із бізнес-партнерів не висловить наміру придбати цю частку, вона може бути придбана сторонньою особою.

Що відбувається у компанії "Цитрус": коротко

У березні 2021 року Корбан начебто придбав 50% в одній з юросіб мережі "Цитрус" – ТОВ "ЗТ-інвест".

У компанії заявили, що бізнесмен придбав частку компанії прихованим шляхом і подали позов до суду з метою переглянути законність такого придбання.

Пізніше Корбан заявляв, що планує зайнятися оптимізацією компанії. Зокрема, хотів перенести юридичну адресу "Цитруса" з Одеси до Дніпра.

Проте у компанії стверджували, що купівля частки не дає права підприємцю односторонньо змінювати будь-що.

10 січня Господарський суд Києва заборонив ТОВ "ЗТ-Інвест" користуватись торговою маркою та доменним іменем "Цитруса".

Через кілька днів сайт мережі магазинів перестав працювати.

Текст допису компанії "Цитрус":

Близько року тому Геннадій Корбан заявив про отримання 50% частки компанії Цитрус. Як ви вже знаєте, це безпідставна брехня з метою маніпуляції розумами читачів. Ми довели у суді першої та апеляційної інстанцій, що г-н Корбан ніколи не мав і не має жодного відношення до жодної з компаній групи Цитрус, а сьогодні це рішення було виконано:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/99859978

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102295437

Тож тепер, читаючи чергові статті на замовлення "рейдера на пенсії", можете не сумніватися в реальних намірах г-на Корбана. З самого початку г-н Корбан спотворював інформацію, очорняв репутацію Цитрусу і вводив в оману своїх читачів. Більше того, використовуючи матеріальні та адміністративні ресурси, до цього шоу було залучено певні засоби мас-медіа. До речі, г-н Плінський на підтанцьовці має певний тембр голосу. Вся схема і цілі спроб рейдерського захоплення компанії більш детально були розказані нами у попередній публікації. Зараз 2022 рік і рейдерські прийоми з 90-х не пройдуть, але зізнаємося чесно: це забирає у нас багато сил.