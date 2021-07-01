Ресторанний бізнес в Україні: які формати будуть трендовими у 2021 році

Локдаун, карантин та жорсткі обмеження негативно вплинули на ресторанну галузь по всій Україні. У 2020 році, зокрема, зачинилась рекордна кількість громадських закладів.

Попри значні втрати, деякі ресторани все ж змогли адаптуватись до складної ситуації – зайнялись доставкою чи експериментували з форматами. Як ресторанний бізнес пережив минулий рік та на що чекати найближчим часом – далі у матеріалі.

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Причини закриття ресторанів

Минулого року український ринок суттєво зменшився: повністю перестали працювати близько 4 000 закладів. До прикладу, у 2019 році цей показник був меншим ніж 1 000.

"Ресторанний консалтинг" провів опитування серед власників ресторанного бізнесу, щоб дізнатись причини закриття закладів, та оприлюднив результати:

не домовились з орендодавцями – 34%;

– 34%; накопичили борги – 19%;

змінили формат – 19%;

– 19%; не отримали бажаного потоку клієнтів після локдауну – 17%;

втомились від свого бізнесу – 11%.

Які формати втримались на плаву

Ті, кому вдалось втриматись на ринку, є представниками таких категорій:

Мережеві заклади – мають більше фінансових можливостей, грамотний менеджмент та досвід подолання кризових ситуацій. Заклади з унікальним концептом – мають постійних клієнтів, які завжди повертаються. Ресторани з послугами доставки, віконцями видачі тощо – працювали у період локдауну, й подекуди отримали навіть більші доходи. Курортні формати та літні майданчики – виграли завдяки відкритим територіям та великим потокам внутрішніх туристів, які не могли виїхати за кордон. Змішані формати – магазини-кафе, кафе у магазинах, кулінарні відділи.

Які ресторани продовжили працювати / Фото Pexels

Як розвиватиметься ресторанна галузь надалі

Передусім найактивнішими на українському ринку будуть мережеві заклади, оскільки у них є всі фінансові та інші ресурсні можливості задля системного розвитку. Особлива увага буде сконцентрована на франчайзингових проєктах – вони мають менше ризиків для інвесторів.

Окрім цього, безліч українців активно подорожуватиме всередині країни, тому ще більшу популярність отримають готельно-ресторанні комплекси та зелений туризм (відпочинок в екологічно чистій, переважно сільській місцевості).

Не втратять клієнтів також змішані формати, зокрема АЗС з кафе, фуд-корти, заклади з додатковими розвагами тощо.

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Тренди українського ресторанного бізнесу 2021:

моноформати – устриці, мідії, фалафель, хумус;

здорова їжа – салатерії, вегетаріанські заклади, рибні концепти;

– салатерії, вегетаріанські заклади, рибні концепти; пекарні та кондитерські;

заклади азійської кухні , зокрема китайської, японської в'єтнамської та тайської;

, зокрема китайської, японської в'єтнамської та тайської; крафтові пивні ресторани і бари;

сучасна українська кухня ;

; диджиталізовані заклади з мінімізованим контактним обслуговуванням;

ресторани італійської кухні ;

; стріт-кав'ярні та кав'ярні з крафтовою кавою тощо.

Що буде популярним у ресторанному бізнесі / Фото Pexels