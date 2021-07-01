Попри значні втрати, деякі ресторани все ж змогли адаптуватись до складної ситуації – зайнялись доставкою чи експериментували з форматами. Як ресторанний бізнес пережив минулий рік та на що чекати найближчим часом – далі у матеріалі.
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Причини закриття ресторанів
Минулого року український ринок суттєво зменшився: повністю перестали працювати близько 4 000 закладів. До прикладу, у 2019 році цей показник був меншим ніж 1 000.
"Ресторанний консалтинг" провів опитування серед власників ресторанного бізнесу, щоб дізнатись причини закриття закладів, та оприлюднив результати:
- не домовились з орендодавцями – 34%;
- накопичили борги – 19%;
- змінили формат – 19%;
- не отримали бажаного потоку клієнтів після локдауну – 17%;
- втомились від свого бізнесу – 11%.
Які формати втримались на плаву
Ті, кому вдалось втриматись на ринку, є представниками таких категорій:
- Мережеві заклади – мають більше фінансових можливостей, грамотний менеджмент та досвід подолання кризових ситуацій.
- Заклади з унікальним концептом – мають постійних клієнтів, які завжди повертаються.
- Ресторани з послугами доставки, віконцями видачі тощо – працювали у період локдауну, й подекуди отримали навіть більші доходи.
- Курортні формати та літні майданчики – виграли завдяки відкритим територіям та великим потокам внутрішніх туристів, які не могли виїхати за кордон.
- Змішані формати – магазини-кафе, кафе у магазинах, кулінарні відділи.
Які ресторани продовжили працювати / Фото Pexels
Як розвиватиметься ресторанна галузь надалі
Передусім найактивнішими на українському ринку будуть мережеві заклади, оскільки у них є всі фінансові та інші ресурсні можливості задля системного розвитку. Особлива увага буде сконцентрована на франчайзингових проєктах – вони мають менше ризиків для інвесторів.
Окрім цього, безліч українців активно подорожуватиме всередині країни, тому ще більшу популярність отримають готельно-ресторанні комплекси та зелений туризм (відпочинок в екологічно чистій, переважно сільській місцевості).
Не втратять клієнтів також змішані формати, зокрема АЗС з кафе, фуд-корти, заклади з додатковими розвагами тощо.
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Тренди українського ресторанного бізнесу 2021:
- моноформати – устриці, мідії, фалафель, хумус;
- здорова їжа – салатерії, вегетаріанські заклади, рибні концепти;
- пекарні та кондитерські;
- заклади азійської кухні, зокрема китайської, японської в'єтнамської та тайської;
- крафтові пивні ресторани і бари;
- сучасна українська кухня;
- диджиталізовані заклади з мінімізованим контактним обслуговуванням;
- ресторани італійської кухні;
- стріт-кав'ярні та кав'ярні з крафтовою кавою тощо.
Що буде популярним у ресторанному бізнесі / Фото Pexels