Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito та інші: польський ритейлер LPP SA продає бізнес у Росії

Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA заявив про продаж бізнесу у Росії. Компанія володіє такими відомими брендами, як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Рішення компанії про повний і остаточний вихід з російського ринку оприлюднили у росЗМІ, передає 24 канал. Раніше LPP SA вже вводила обмеження стосовно діяльності на території країни-агресорки.

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Польська LPP SA продає свій бізнес у Росії

LPP SA, що володіє низкою відомих брендів одягу, вирішила продати весь свій бізнес на території Росії.

Наразі європейське керівництво LPP здійснює перемовини з потенційними покупцями,

– йдеться у заяві компанії.

Які саме підприємства проявили зацікавленість до російського бізнесу польської компанії, у заяві ритейлера не вказано.

До слова, на початку березня LPP SA заявила про закриття всіх своїх магазинів у Росії. Компанія зазначала, що остання торгова точка на території країни-агресорки повністю зачиниться 30 березня.

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Разом з тим компанія перестала експортувати свої товари та здійснювати нові інвестиції у Росію, просувати мережу онлайн-продажів на території країни-терористки. Таке рішення польська LPP SA прийняла на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаємо, що про продаж російського бізнесу нещодавно також заявляли:

британський тютюновий гігант Imperial Brands;

виробник одноразового посуду з Фінляндії Huhtamaki;

британський виробник побутової хімії та медичних засобів Reckitt Benckiser та інші.

Додамо, що тим часом російські окупанти в Енергодарі примушують місцевий бізнес проходити нову реєстрацію. "Домовлятись" про умови ведення підприємницької діяльності доводиться з колаборантом, самопроголошеним "главою адміністрації" Андрієм Шевчиком.

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