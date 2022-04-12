Репутація важливіша за уявний нейтралітет, – Єрмак про припинення роботи Nokia в Росії

Фінська компанія Nokia повністю вийшла з ринку Росії через її повномасштабну війну проти України. До цього компанія готувалася кілька тижнів.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в компанії заявили, що їхня подальша присутність на ринку країни-агресорки – неможлива. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував, заявивши, що це гарне рішення.

До теми Компанія Nokia повністю покидає російський ринок

Так робить бізнес, для якого репутація важливіша за уявний нейтралітет,

– заявив Єрмак.

У 2021 році Nokia отримала всього 2% від загального обсягу продажів. Компанія є одним з найбільших у світі виробників мережного і комунікаційного обладнання. Останні кілька тижнів Nokia готувалася до повного виходу з ринку країни-агресорки:

призупинили поставки;

зупинили нові проєкти;

перемістили R&D діяльність за межі Росії.

Заборона на технології

Нагадаємо, що у рамках п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії передбачена заборона на передачу технологій операторам зв'язку, підконтрольним державі – "Ростелекому", Tele2 і "Транстелекому" та "Воєнтелеком". Раніше свою роботу в Росії призупинила шведська технологічна компанія Ericsson на невизначений термін.

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