Репресії і розслідування не налякали: в Китаї з'явився новий мільярдер

Китай є другою у світі країною за кількістю мільярдерів після США. Цей список поповнився мільярдером Сюй Яньміном.

Що відомо про нового мільярдера

Сюй Яньмін, голова Zhuhai CosMX Battery, став мільярдером після виходу його компанії на IPO – компанія розмістила свої акції на Шанхайській фондовій біржі.

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У перший же день торгів, 15 жовтня, акції компанії подорожчали на 148%. У понеділок, 18 жовтня, акції продовжили ріст і долали ще 10% в ціні, закрившись на позначці 37,05 юаня. У результаті вартість акцій, якими володіє Сюй Яньмін, склала 1,1 мільярда доларів.

Zhuhai CosMX Battery Компанія є одним з найбільших у світі постачальників акумуляторів для ноутбуків, смартфонів та іншої портативної електроніки. Серед її клієнтів – Huawei, Xiaomi та HP.

Проблеми мільярдерів у Китаї

Цікаво, що Китай поповнив свій список мільярдерів в час, коли багато представників бізнесу переживають за свої позиції через політику влади.

Китайський уряд почав суттєво обмежувати та контролювати технологічні компанії.

Дісталося й підприємствам у сфері освіти – щодо New Oriental Education наразі проводять розслідування.

Не варто забувати, що Джек Ма, засновник Alibaba, на 3 місяці зник після того, як публічно розкритикував владу і зараз перестав вести публічне життя.

До того ж все це відбувається на фоні ймовірної фінансової кризи, яку може принести із собою банкрутство одного з найбільших забудовників Китаю компанії Evergrande.

Найбагатші люди світу

Попри велику кількість мільярдерів в Китаї, поки жоден з них не потрапив у десятку найбагатших людей світу або принаймні в ексклюзивний клуб "100 мільярдів". Нагадаємо, що нещодавно його поповнив індієць Мукеш Амбані.