Репресії і розслідування не налякали: в Китаї з'явився новий мільярдер

19 жовтня 2021 , 12:22
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Джерело:

Forbes

Китай є другою у світі країною за кількістю мільярдерів після США. Цей список поповнився мільярдером Сюй Яньміном.

Що відомо про нового мільярдера

Сюй Яньмін, голова Zhuhai CosMX Battery, став мільярдером після виходу його компанії на IPO – компанія розмістила свої акції на Шанхайській фондовій біржі.

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У перший же день торгів, 15 жовтня, акції компанії подорожчали на 148%. У понеділок, 18 жовтня, акції продовжили ріст і долали ще 10% в ціні, закрившись на позначці 37,05 юаня. У результаті вартість акцій, якими володіє Сюй Яньмін, склала 1,1 мільярда доларів.

Zhuhai CosMX Battery

Компанія є одним з найбільших у світі постачальників акумуляторів для ноутбуків, смартфонів та іншої портативної електроніки. Серед її клієнтів – Huawei, Xiaomi та HP.

Проблеми мільярдерів у Китаї

Цікаво, що Китай поповнив свій список мільярдерів в час, коли багато представників бізнесу переживають за свої позиції через політику влади.

Найбагатші люди світу

Попри велику кількість мільярдерів в Китаї, поки жоден з них не потрапив у десятку найбагатших людей світу або принаймні в ексклюзивний клуб "100 мільярдів". Нагадаємо, що нещодавно його поповнив індієць Мукеш Амбані.

Автор: Юлія Поскробок