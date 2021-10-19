Що відомо про нового мільярдера

Сюй Яньмін, голова Zhuhai CosMX Battery, став мільярдером після виходу його компанії на IPO – компанія розмістила свої акції на Шанхайській фондовій біржі.

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У перший же день торгів, 15 жовтня, акції компанії подорожчали на 148%. У понеділок, 18 жовтня, акції продовжили ріст і долали ще 10% в ціні, закрившись на позначці 37,05 юаня. У результаті вартість акцій, якими володіє Сюй Яньмін, склала 1,1 мільярда доларів.

Zhuhai CosMX Battery Компанія є одним з найбільших у світі постачальників акумуляторів для ноутбуків, смартфонів та іншої портативної електроніки. Серед її клієнтів – Huawei, Xiaomi та HP.

Проблеми мільярдерів у Китаї

Цікаво, що Китай поповнив свій список мільярдерів в час, коли багато представників бізнесу переживають за свої позиції через політику влади.

Китайський уряд почав суттєво обмежувати та контролювати технологічні компанії.

Дісталося й підприємствам у сфері освіти – щодо New Oriental Education наразі проводять розслідування.

Не варто забувати, що Джек Ма, засновник Alibaba, на 3 місяці зник після того, як публічно розкритикував владу і зараз перестав вести публічне життя.

До того ж все це відбувається на фоні ймовірної фінансової кризи, яку може принести із собою банкрутство одного з найбільших забудовників Китаю компанії Evergrande.

Найбагатші люди світу

Попри велику кількість мільярдерів в Китаї, поки жоден з них не потрапив у десятку найбагатших людей світу або принаймні в ексклюзивний клуб "100 мільярдів". Нагадаємо, що нещодавно його поповнив індієць Мукеш Амбані.