Renault шукає, як позбутися частки в російському "АвтоВАЗі"

Французький автовиробник Renault покинув російський ринок. І зараз шукає спосіб, як вийти з російської компанії "АвтоВАЗ", де він є головним акціонером.

За джерелами Bloomberg, Renault розглядає можливість передачі своєї мажоритарної частки компанії (68%) місцевому інвестору.

Зверніть увагу "Прощай, немита Росіє": Johnson & Johnson не постачатиме засобів особистої гігієни

Передати "АвтоВАЗ" своєму партнеру по бізнесу – "Ростех", який володіє 32% акцій, – Renault не вдасться, оскільки російська компанія під санкціями. Тож доведеться шукати стороннього не підсанкційного інвестора.

Що відомо про "АвтоВАЗ" Це найбільший російський автовиробник. Випускав жигулі та ниви, а зараз – автомобілі Lada. У компанії працюють 45 тисяч осіб.

Як Renault вийшов з Росії

Напередодні Renault під впливом громадського тиску заявив, що призупиняє промислову діяльність в країні. Зазначимо, що Renault – один з останніх автовиробників, які покинули ринок агресора.

Для Renault Росія була найбільшим ринком після власного французького. Тож було вкрай важливо, щоб компанія припинила бізнес на крові, оскільки її діяльність фінансувала війну Росії проти України.



Як компанії фінансують війну в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу – У Польщі мітингують під компаніями, які не виходять з Росії: дивіться відео