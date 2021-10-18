Рекордний прибуток Netflix: скільки грошей принесе "Гра у кальмара"

Найпопулярніший серіал в історії Netflix "Гра у кальмара" принесе компанії майже 900 мільйонів доларів. При цьому компанія вклала всього 21 мільйон доларів у виробництво серіалу.

Netflix – це стримінговий сервіс. Тобто компанія продає дозвіл не на перегляд конкретного фільму чи серіалу, а місячну підписку на перегляд всієї бібліотеки відео. При цьому у компанії є показник, за яким вимірюють, скільки грошей приносить той чи інший проєкт. Так, за оцінкою, "Гра у кальмара" принесене 891,1 мільйона доларів. Тобто у понад 40 разів більше, ніж вклали.

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Важливі цифри:

Близько 132 мільйонів людей переглянули принаймні дві хвилини "Гри в кальмара" протягом перших 23 днів шоу. Це новий рекорд для Netflix. Перед тим статус найбільш популярного серіалу зберігав "Бріджертони".

переглянули принаймні дві хвилини "Гри в кальмара" протягом перших 23 днів шоу. Це новий рекорд для Netflix. Перед тим статус найбільш популярного серіалу зберігав "Бріджертони". 89% людей, які розпочали дивитися серіал, подивилися принаймні 75 хвилин (більше одного епізоду);

66% глядачів , або 87 мільйонів людей, додивилися серіал за перші 23 днів.

, або 87 мільйонів людей, серіал за перші 23 днів. Загалом, люди витратили понад 1,4 мільярда годин на перегляд цього серіалу.

Значення "Гри у кальмара" для Netflix

Спочатку пандемія коронавірусу грала на руку компанії Netflix. Адже всі люди на карантині хотіли себе чимось зайняти, і однією з домашніх розваг якраз і були фільми та серіали. Проте згодом коронавірус почав створювати проблеми й для таких компаній як Netflix. Адже пандемія не лише тримала людей вдома, але й заважали знімати нові фільми й серіали.

Тож перша половина 2021 року була не найсприятливіша для компанії. Зате серіал "Гра у кальмара" суттєво покращив ситуацію для Netflix, особливо в очах інвесторів. Акції компанії зросли майже на 7% з часу виходу "Гри у кальмара" 17 вересня. Капіталізація компанії сягнула 278,1 мільярда доларів.

Ми вважаємо, що Netflix знайшов обґрунтовану та прибуткову стратегію, намагаючись інтернаціоналізувати контент, і" Гра у кальма" – ідеальний приклад,

– зазначив Майкл Пахтер, аналітик Wedbush Securities.