За підсумками 2021 року, українська IT-індустрія зросла на 36% проти 2020 року і сягла позначки експорту послуг у 6,8 мільярда доларів. Про такі дані свідчить дослідження Ukraine IT Report 2021.

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Деталі дослідження

Частка експорту українських IT-послуг у 2021 році становила близько 2,7% ВВП України. При цьому 37% усіх експортних послуг країни – саме комп'ютерні.

За дослідженням, в українській IT-індустрії нині задіяно 285 тисяч фахівців (проти 244 тисяч у 2020 році). Трохи більше ніж 55 тисяч з них працюють як наймані співробітники, а решта співпрацює з компаніями через ФОП.

Цікаво! 25% українських IT-фахівців – жінки. У менеджменті компаній їх трохи більше – 32%. Близько 80% усіх працівників у секторі IT – віком від 18 до 32 років.

Ринок праці

У порівнянні з сусідніми країнами, Україна залишається привабливим IT-хабом, однак кількість фахівців на душу населення є у 2 – 4 рази меншою, ніж у країнах-сусідах. При цьому на ІКТ-спеціальностях навчаються понад 100 тисяч українських студентів.

У 2022 – 2025 роках дипломи бакалаврів з IT-спеціальностей отримають близько 80 тисяч людей. У 2021 році в IT прийшло 40,6 тисячі фахівців з неформальної освіти і 16,9 тисячі – із профільних закладів вищої освіти. 82% компаній наймають або планують наймати тих, хто прийшов в IT з іншої галузі.

87% компаній у 2021 році переглянули зарплати співробітників, а типовий відсоток підвищення заробітку склав 8,5%. Активних IT-компаній на вітчизняному ринку нині налічується близько 5 тисяч.

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Партнерство і податки

Найбільшими закордонними партнерами українських айтішників у 2021 році стали:

США;

Велика Британія;

Швейцарія;

Мальта;

Ізраїль;

Кіпр та інші.

Прогнозовано український IT-сектор сплатить за 2021 рік близько 23,5 мільярда гривень податків до державного бюджету.

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