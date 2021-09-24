Рекордні ціни на газ чинять тиск на підприємства Європи: які галузі потерпають найбільше

Рекордно високі ціни на природний газ негативно впливають на ланцюжки поставок багатьох європейських корпоративних секторів. Малі підприємства відчувають найбільший тиск, коли великі та диверсифіковані емітенти мають більше можливостей для пом'якшення наслідків.

Згідно з попередніми прогнозами, ціни на газ можуть залишатись рекордно високими до кінця опалювального сезону, з огляду на низькі запаси ресурсу в європейських сховищах. Проблема, на думку експертів, прискорить перехід комунального сектору до відновлювальних джерел енергії.

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Що відомо про рекордно високі ціни на газ

Рекордно високі ціни на газ у Європі є наслідком зростання попиту, конкуренції з Азією за скраплений природний газ, а також дефіциту пропозиції від російського "Газпрому" – найбільшого постачальника Європи, який забезпечує постачання близько третини всього необхідного об'єму ресурсу. 20 вересня, зокрема, вартість тисячі кубометрів природного газу перевищила 900 доларів США.

Рекордне зростання цін на газ у Європі / Інфографіка Fitch Ratings, Bloomberg

Які галузі потерпають найбільше

Високі ціни на газ змусили кількох британських постачальників звернутись за державною підтримкою, щоб виконати свої зобов'язання перед споживачами. Уряд Іспанії, своєю чергою, ввів податок для виробників низьковуглецевої енергії з метою підтримки малих компаній.

Найбільше від рекордної вартості природного газу постраждали виробники добрив, адже ресурс є ключовою сировиною для виготовлення аміаку. Кілька заводів цієї галузі у Європі скоротили виробництво або ж тимчасово припинили свою діяльність. Спостерігається підвищення цін на добрива, адже компанії намагаються перекласти витрати на споживачів.

Тим часом виробники сільськогосподарських та харчових продуктів безпосередньо стикаються з проблемами дефіциту добрив та зростанням цін. Це вплине на підвищення вартості урожаю наступного сезону. Компанії з переробки м'яса та виробники газованих напоїв, особливо у Великій Британії, стикаються з дефіцитом CO2, який є побічним продуктом виробництва аміаку і використовується у виробництві м'яса та газованих напоїв.