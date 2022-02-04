Рекордні продажі і доходи з реклами: Amazon прозвітувала про фінансові результати

Amazon оприлюднила річний фінансовий звіт за 2021 рік. Продажі у четвертому кварталі зросли на 32%, а рекламний бізнес компанії приніс їй 31,2 мільярда доларів.

Раніше Amazon не розголошувала показники свого рекламного бізнесу. Для порівняння, доходи Microsoft від реклами у 2021 році перевищили 10 мільярдів доларів, Snap – 4,12 мільярда, а Pinterest – 2,58 мільярда.

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Показники Amazon

За рік виторг компанії зріс на 22%, до 469,8 мільярда доларів, а чистий прибуток – до 24,9 мільярда доларів. У четвертому кварталі динаміка зростання виторгу склала 9%, досягнувши позначки у 137,4 мільярда, а чистий прибуток склав 14,3 мільярда доларів.

При цьому виторг Amazon від реклами, хоча і є великим у порівнянні з багатьма іншими техгігантами, склав лише 7% від загального виторгу. Разом з тим реклама приносить ритейлеру набагато більше грошей, ніж фізичні магазини і підписки, у тому числі на Amazon Prime.

Звісно, реклама працює лише у тому випадку, якщо ми робимо її корисною для покупців. Коли ми створюємо чудовий досвід для клієнтів, ми створюємо кращі результати для брендів,

– прокоментував рекламні показники фінансовий директор Amazon Браян Олсавскі.

Додамо, що прибуток від реклами Amazon отримує завдяки її розміщенню у списках товарів, результатах пошуку і на екранах планшетів Amazon Fire.

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