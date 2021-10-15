Рекордні інвестиції у космічні компанії: проєкти залучили понад 10 мільярдів доларів

Нью-Йоркська венчурна компанія Space Capital оприлюднила звіт, у якому підрахувала приватні інвестиції у космічні проєкти за третій квартал 2021 року. Загалом цьогоріч у космічні компанії вже вклали 10,3 мільярда доларів, що є рекордною сумою у порівнянні з минулими роками.

Востаннє рекордним був 2020 рік – тоді космічні проєкти отримали загалом 9,8 мільярда доларів. У Space Capital зазначають, що очікують посиленої активності інвесторів і у четвертому кварталі цього року.

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Деталі звіту Space Capital

У звіті Space Capital інвестиції у проєкти компаній діляться на три категорії:

інфраструктура;

дистрибуція;

застосування.

У категорії інфраструктури аналізують безпосередньо компанії, які будують космічне обладнання, зокрема супутники та ракети. У підприємства, які стали публічними через SPAC, і було інвестовано найбільшу частку грошей у третьому кварталі цього року.

Space Capital займається моніторингом інвестиційного ринку у космічні компанії з 2012 року. Вона відслідковує діяльність, які за 10 років залучили загаломінвестицій.

Значні інвестиції отримали проєкти компаній:

Rocket Lab;

Spire Global;

BlackSky;

Momentus;

Redwire.

Дві найбільші угоди у третьому кварталі 2021 року стосуються космічних компаній ORBCOMM (її придбали за 1,1 мільярда доларів) та OneWeb, яка займається супутниковим широкосмуговим доступом до інтернету і залучила 550 мільйонів доларів.

Інвестиції у космічні компанії / Звіт Space Capital