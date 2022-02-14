Гендиректор Yum! Brands Девід Гібс назвав такі темпи розширення рекордними для усієї галузі. За його словами, найбільший ріст продемонструвала мережа KFC, відкривши понад 2 400 нових ресторанів і зачинивши при цьому лише близько 400 старих.

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Рекордне розширення KFC на світовому ринку

У 2021 році нові ресторани KFC запускались кожні чотири години. Враховуючи решту брендів Yum! Brands, новий заклад групи компаній з'являвся на мапі світу кожні дві години.

За 32 роки роботи у цьому бізнесі я ніколи не бачив нічого подібного,

– прокоментував гендиректор Yum! Brands Девід Гібс.

Близько 40% нових точок KFC при цьому припали на ринок Китаю. З урахуванням показників закриття закладів різних брендів, група компаній збільшила кількість ресторанів по всьому світу до 53 тисяч.

Додамо, що у січні 2022 року Китайська асоціація споживачів закликала клієнтів KFC бойкотувати мережу. На думку організації, рекламні акції бренду заохочують надмірне споживання, і, як наслідок, збільшують виробництво харчових відходів.

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