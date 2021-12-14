Рекомендації друзів чи LinkedIn: як ІТ-спеціалісти шукають роботу

Більшість ІТ-спеціалістів шукають роботу, керуючись рекомендація друзів чи колег. Однак популярними є й інші способи знайти бажане вакантне місце.

Здебільшого ІТ-спеціалісти стежать за вакансіями, відгукуються на них або спілкуються з рекрутерами, навіть якщо не планують змінювати роботу.

Читайте також Робота в IT: які компанії в Україні пропонують найбільше роботи айтішникам

Як ІТ-спеціалісти шукають роботу

Найпопулярнішими залишаються рекомендації друзів і колег. Однак частка LinkedIn і Djinni продовжує зростати.

за рекомендацією друга або колеги – 23%,

LinkedIn – 20%,

Djinni – 19%.

Решта способів користуються меншою популярністю.



Де та як ІТ-спеціалісти шукають роботу / Інфографіка DOU

До слова, Серед ІТ-спеціалістів, які наразі працюють і не шукають нову роботу, половина не проти змінити її, якщо їм запропонують щось цікаве.

ІТ-ринок України: цікаві дані

За інформацією DOU, у 2021 році кількість ІТ-спеціалістів у країні перевалила за 250 тисяч.

Компанії опублікували понад 112 тисяч вакансій. Зі зростанням кількості вакансій знижувалася і кількість відгуків.

Згідно з зарплатним опитуванням, понад 5 тисяч доларів отримують трохи більше як 10% спеціалістів.

Найкомфортнішим містом для ІТ-спеціаліста став Івано-Франківськ.

Корисно – вправи для офісу: дивіться відео