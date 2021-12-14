Рекомендації друзів чи LinkedIn: як ІТ-спеціалісти шукають роботу

14 грудня 2021 , 13:59
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Джерело:

DOU

Більшість ІТ-спеціалістів шукають роботу, керуючись рекомендація друзів чи колег. Однак популярними є й інші способи знайти бажане вакантне місце.

Здебільшого ІТ-спеціалісти стежать за вакансіями, відгукуються на них або спілкуються з рекрутерами, навіть якщо не планують змінювати роботу.

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Як ІТ-спеціалісти шукають роботу

Найпопулярнішими залишаються рекомендації друзів і колег. Однак частка LinkedIn і Djinni продовжує зростати.

  • за рекомендацією друга або колеги – 23%,
  • LinkedIn – 20%,
  • Djinni – 19%.

Решта способів користуються меншою популярністю.


Де та як ІТ-спеціалісти шукають роботу / Інфографіка DOU

До слова, Серед ІТ-спеціалістів, які наразі працюють і не шукають нову роботу, половина не проти змінити її, якщо їм запропонують щось цікаве.

ІТ-ринок України: цікаві дані

  • За інформацією DOU, у 2021 році кількість ІТ-спеціалістів у країні перевалила за 250 тисяч.
  • Компанії опублікували понад 112 тисяч вакансій. Зі зростанням кількості вакансій знижувалася і кількість відгуків.
  • Згідно з зарплатним опитуванням, понад 5 тисяч доларів отримують трохи більше як 10% спеціалістів.
  • Найкомфортнішим містом для ІТ-спеціаліста став Івано-Франківськ.

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Автор: Наталія Пристанська