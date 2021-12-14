Здебільшого ІТ-спеціалісти стежать за вакансіями, відгукуються на них або спілкуються з рекрутерами, навіть якщо не планують змінювати роботу.
Читайте також Робота в IT: які компанії в Україні пропонують найбільше роботи айтішникам
Як ІТ-спеціалісти шукають роботу
Найпопулярнішими залишаються рекомендації друзів і колег. Однак частка LinkedIn і Djinni продовжує зростати.
- за рекомендацією друга або колеги – 23%,
- LinkedIn – 20%,
- Djinni – 19%.
Решта способів користуються меншою популярністю.
Де та як ІТ-спеціалісти шукають роботу / Інфографіка DOU
До слова, Серед ІТ-спеціалістів, які наразі працюють і не шукають нову роботу, половина не проти змінити її, якщо їм запропонують щось цікаве.
ІТ-ринок України: цікаві дані
- За інформацією DOU, у 2021 році кількість ІТ-спеціалістів у країні перевалила за 250 тисяч.
- Компанії опублікували понад 112 тисяч вакансій. Зі зростанням кількості вакансій знижувалася і кількість відгуків.
- Згідно з зарплатним опитуванням, понад 5 тисяч доларів отримують трохи більше як 10% спеціалістів.
- Найкомфортнішим містом для ІТ-спеціаліста став Івано-Франківськ.
Корисно – вправи для офісу: дивіться відео