Це відбувається після того, як влада Китаю відкрила антимонопольне розслідування проти DiDi, через що компанія втратила велику частку прибутків. Тепер план виходу з біржі має ухвалити те ж комуністичне правління країни.

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Вихід китайської компанії з біржі Нью-Йорка

Серед варіантів делістингу DiDi з американської біржі – пряма приватизація або розміщення акцій у Гонконгу. У випадку приватизації компанії, вона буде змушена викупити акції в інвесторів щонайменше за цінами розміщення на IPO, що на 72% перевищує актуальну ринкову вартість.

Якщо компанія погодиться на перший варіант, це може спричинити судові позови акціонерів, а у випадку розміщення у Гонконгу, акції пропонуватимуть за зниженою вартістю.

За оцінками видання Bloomberg, безпрецедентна вимога китайських регуляторів про вихід DiDi з біржі США може лише погіршити ставлення інвесторів до політики Китаю стосовно компаній IT-сектору.

Нагадаємо, що компанія DiDi нещодавно отримала свідоцтво про реєстрацію торгової марки від Укрпатенту. Це означає, що китайський сервіс таксі невдовзі може з'явитись в Україні.