Британське управління розпочало розслідування угоди про купівлю Giphy ще у червні минулого року. У серпні структура постановила, що Meta (раніше відома як Facebook) повинна продати Giphy до 1 грудня через проблеми з конкуренцією на ринку.

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Meta може не купити Giphy

За даними Управління з питань конкуренції Великої Британії, Meta контролює від 40 до 50% ринку медійної реклами у країні. Giphy пропонувала платну рекламу у США, тож придбання сервісу Meta потенційно могло б розширити вплив компанії на маркетинговому ринку Великої Британії.

Ми не згодні з попередніми висновками регулятора. Злиття компаній відповідає інтересам людей і підприємств Великої Британії. Ми продовжимо співпрацю з управлінням, щоб розвіяти хибне уявлення, що угода буцімто шкодить конкуренції,

– заявили у Meta у серпні.

До слова, у жовтні 2021 року регулятор Великої Британії оштрафував Meta на 50,5 мільйона фунтів стерлінгів через те, що компанія порушила вимоги щодо процедури купівлі Giphy під час розслідування.

Нагадаємо, що раніше європейські регулятори вже штрафували американських техгігантів за результатами антимонопольних розслідувань. Так, компанії Amazon і Apple змушені заплатити 200 мільйонів євро до державного бюджету Італії через порушення умов здорової конкуренції.