Reebok продав магазини в Росії турецькому холдингу

Компанія Reebok, бренду американської компанії Authentic Brands Group (ABG), припинила свою роботу в Росії. 100 торгових точок продали турецькому холдингу FLO Retailing.

Таку інформацію повідомляє турецьке видання Yeni Safak. FLO Retailing розвиває бренди Lumberjack, Reno, Polaris.

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Зазначається, що власник FLO прийняв рішення змінити назви магазинів, проте бренд Reebok вирішив зберегти.

Холдинг FLO Retailing підписав угоду з Reebok, згідно з якою він отримав ліцензійні права Reebok в Туреччині та 12 країнах.

Ми пишаємося тим, що підписуємо цю угоду не лише від імені нашої компанії, а й від імені нашої країни. Нелегко отримати права на дизайн та виробництво такого бренду, як Reebok, але нам це вдалося,

– зауважив генеральний директор FLO Retailing Бурак Овюнч.

За його словами, значення Туреччини у світовому ринку зросло через глобальну кризу поставок і проблеми виробництва в Китаї. Він впевнений, що аналогічні співпраці будуть продовжуватись й з іншими брендами.

Нагадаємо, що в березні цього року компанія Authentic Brands Group заморозила діяльність на російському ринку через повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України.

Вартість російських магазинів Reebok оцінюється у 22,5 мільйона доларів. Проте не виключено, що американська компанія отримає хоча б третину з цієї суми.

Нагадаємо, що влітку 2021 року корпорація Adidas прийняла рішення продати бренд кросівок Reebok за 2,5 мільярда доларів. Зверніть увагу, що це на 1,3 мільярда доларів менше, ніж та сума, яку компанія заплатила за бренд у 2006 році, щоб конкурувати з Nike. Новим власником бренду Reebok став конгломерат Authentic Brands Group.

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