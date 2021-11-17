Саме таку суму, згідно з позовом службовця, втратили інвестори після оприлюднення The Facebook Files та різкого падіння акцій компанії. Прокурор Дейв Йост наполягає, що Meta ввела в оману громадськість щодо негативного впливу її платформ (Facebook, Instagram) на користувачів.

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Що не так з Facebook

У жовтні 2021 року 17 світових видань опублікували десятки матеріалів про Facebook, посилаючись на внутрішні документи компанії. Серед отриманої інформації стало відомо про:

дублювання акаунтів у соцмережах компанії;

створення ботів для свідомої публікації токсичного або фейкового контенту;

проблеми з модерацією контенту та навіть використання платформ для торгівлі людьми;

алгоритми соцмереж, які розпалюють ворожнечу і ненависть у суспільстві.

Однією з найгучніших історій стала публікація внутрішнього дослідження впливу застосунку Instagram на дітей та підлітків. За його результатами, компанія дійшла висновку про негативний вплив їхньої соцмережі на кожного третього підлітка, однак ніде не оприлюднювала цієї інформації.

Позов на 100 мільярдів доларів

Оприлюднена інформація спричинила падіння акцій Facebook на 54,08 долара, через що система пенсійного забезпечення штату Огайо та інші інвестори компанії втратили близько 100 мільярдів доларів.

У позові генерального прокурора Дейва Йоста зазначається, що з 29 квітня до 21 жовтня 2021 року керівництво Facebook (нині – Meta) порушило федеральний закон про цінні папери, свідомо обманюючи громадськість про внутрішні негаразди з метою підвищення вартості акцій.

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До звинувачень можуть долучитись інші штати

Американські пенсійні фонди часто інвестують гроші з метою примножити капітал, і обирають для цього акції великих технологічних компаній. Таким чином безліч інституцій пенсійної системи США певною мірою постраждали від публікації The Facebook Files та замовчування компанією внутрішніх проблем.

До слова, існує велика імовірність того, що до позову штату Огайо може долучитись низка інших штатів та округів США.