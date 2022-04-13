На жаль, через складнощі з ланцюжками постачання, Lavazza була також вимушена призупинити дистрибуцію своєї продукції в Україну. Попри доволі успішний 2021 рік, через низку обставин, компанія очікує на значне падіння своїх фінансових показників цього року.

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Прогнози Lavazza на 2022 рік

Керівництво Lavazza переконане, що у 2022 році прибутки компанії значно впадуть, у тому числі через повномасштабну війну Росії проти України.

Передусім (невтішні прогнози – ред. 24 канал) через зростання цін на зелену каву, пакування, енергоресурси і логістичні складнощі. Крім того, ризики, пов'язані з поточною драматичною геополітичною ситуацією (війною Росії проти України – ред. 24 канал),

– пояснив виконавчий директор Lavazza Антоніо Баравалле.

Зазначається, що зростання цін на кавову сировину було зумовлене глобальними проблемами ланцюжка поставок і збитками, спричиненими погодою.

Додамо, що виторг Lavazza за результатами 2021 року без урахування сплати податків склав 312 мільйонів євро, що на 23,3% більше, ніж у 2020 році. Крім того, доходи компанії загалом зросли на 11% проти 2020 року – до 2,3 мільярда євро.

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