Ініціатива AppleToo була створена та запущена 15-ма діючими та колишніми співробітниками Apple. Вони запустили сайт Appletoo.us, за допомогою якого співробітники Apple можуть поділитись історіями про порушення їх трудових та громадянських прав.

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У чому звинувачують Apple

Працівники Apple твердять, що у компанії багато чорношкірих осіб, представників національних та гендерних меншин, й інших історично маргіналізованих груп населення страждають від расизму, сексизму, нерівності та дискримінації.

Також співробітники компанії переконують, що компанія Apple вже тривалий час уникає уваги громадськості, завдяки залякуванню осіб, які постраждали від таких дій з боку керівництва.

Apple не реагує на скарги працівників

Працівники компанії зазначають, що у разі подання скарг на протиправні дії менеджерів, та спроби домогтися відшкодування збитків, вони не отримують жодної відповіді від керівництва. Все випадки приховуються та замовчуються, а працівників, які подали скарги фактично ізолюють та залякують.

Ми вичерпали всі внутрішні можливості, поговорили з нашим керівництвом, звернулися до відділу по роботі з персоналом, відділу ділової поведінки. Нічого не змінилось. Настав час думати по-іншому,

– заявили організатори руху опору проти управлінської та кадрової політики Apple.

Рух опору AppleToo

Як твердять організатори руху AppleToo, створення групи відбулося після декількох тижнів публічних заяв співробітників Apple про те, що внутрішні скарги залишаються без відповіді або відверто ігноруються. Для запуску руху було використано групу на платформі Discord, що об'єднує близько 200 співробітників і підрядників Apple.

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Організація AppleToo є першою реальною спробою працівників Apple об'єднатись для захисту власних інтересів. Організатори звертають до колег-працівників Apple, які хочуть побачити реальні зміни в Apple, поділитися своїми історіями про порушення їх прав.

Засновники AppleToo впевнені, що зібрані в єдине ціле та представлені на розгляд суспільству історії неправомірних дій з боку управлінської ланки Apple, допоможуть виявити та побороти існуючі моделі расизму, сексизму, нерівності, дискримінації, залякування, примусу, зловживань, несправедливого покарання і безконтрольних привілеїв.