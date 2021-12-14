У Раді ухвалили податковий законопроєкт про Дія City: коли запрацює режим

Верховна Рада 14 грудня у другому читанні ухвалила податковий законопроєкт №5376 щодо впровадження Дія City. Режим може запрацювати вже у січні 2022 року.

2 грудня законопроєкт вже вносили у порядок денний, однак розглянути його не встигли. У Мінцифри заявили, що ухвалення майже двома тижнями пізніше жодним чином не вплине на анонсовані терміни впровадження режиму.

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Податковий законопроєкт щодо Дія City ухвалили у другому читанні

IT-підприємець Олександр Борняков у червневому інтерв'ю виданню DOU повідомляв, що галузь очікує ухвалення законопроєкту №5376 у вересні 2021 року. Тоді вже 1 січня можна було б набирати перших резидентів.

Втім, все відбулось не так швидко. У першому читанні законопроєкт ухвалили ще 2 червня, а далі IT-спільноту обурили правки, які 6 жовтня запропонували внести під час розгляду у комітетах Верховної Ради.

Мовилось, зокрема, про підвищення податкового навантаження та пільгові ставки лише для вузької групи IT-спеціалістів, скорочення перехідного періоду тощо. Зрештою, у профільному комітеті підтримали побажання IT-галузі, а одіозні правки відхилили.

Попри те, що у другому читанні депутати пропонували свої правки до законопроєкту, жодна, яка б суттєво протирічила основним вимогам IT-сектору, не була підтримана достатньою кількістю голосів. З підтримкою у 285 голосів депутатів, закон прийняли в цілому.

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Що передбачає спецрежим Дія City

IT-компанії, які сплачують податок на виведений капітал (ПНВК), зможуть повноцінно співпрацювати з ФОПами до 2024 року . З 2024 року ця співпраця не може перевищувати 50% всіх витрат, а з 2025 року – 20%.

. З 2024 року ця співпраця не може перевищувати 50% всіх витрат, а з 2025 року – 20%. Податки для компаній-резидентів Дія City становитимуть: 5% ПДФО, 22% ЄСВ, 1,5% військового збору. Крім цього, підприємства зможуть обирати вид корпоративного стягнення державою – платити ПНВК (9%) чи податок на прибуток (18%).

вид корпоративного стягнення державою – платити ПНВК (9%) чи податок на прибуток (18%). Компанії отримають 0% податку на дохід фізичних осіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умов їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки, а також податкову пільгу (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

на дохід фізичних осіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умов їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки, а також податкову пільгу (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи. Резиденти Дія City, які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних умовах, і в яких річний ліміт доходу становить не більше ніж 40 мільйонів гривень, матимуть можливість працювати з ФОПами без обмежень протягом всього часу дії спеціального режиму.

гривень, матимуть можливість працювати з ФОПами без обмежень протягом всього часу дії спеціального режиму. Пільгове оподаткування на зарплати спеціалістів не обмежуватиметься за єдиним КВЕДом та буде поширюватись на всіх працівників компанії.

Умови Дія City будуть зафіксовані на наступні 25 років.

Умови режиму Дія City / Інфографіка Данила Гетманцева