2 грудня законопроєкт вже вносили у порядок денний, однак розглянути його не встигли. У Мінцифри заявили, що ухвалення майже двома тижнями пізніше жодним чином не вплине на анонсовані терміни впровадження режиму.
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Податковий законопроєкт щодо Дія City ухвалили у другому читанні
IT-підприємець Олександр Борняков у червневому інтерв'ю виданню DOU повідомляв, що галузь очікує ухвалення законопроєкту №5376 у вересні 2021 року. Тоді вже 1 січня можна було б набирати перших резидентів.
Втім, все відбулось не так швидко. У першому читанні законопроєкт ухвалили ще 2 червня, а далі IT-спільноту обурили правки, які 6 жовтня запропонували внести під час розгляду у комітетах Верховної Ради.
Мовилось, зокрема, про підвищення податкового навантаження та пільгові ставки лише для вузької групи IT-спеціалістів, скорочення перехідного періоду тощо. Зрештою, у профільному комітеті підтримали побажання IT-галузі, а одіозні правки відхилили.
Попри те, що у другому читанні депутати пропонували свої правки до законопроєкту, жодна, яка б суттєво протирічила основним вимогам IT-сектору, не була підтримана достатньою кількістю голосів. З підтримкою у 285 голосів депутатів, закон прийняли в цілому.
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Що передбачає спецрежим Дія City
- IT-компанії, які сплачують податок на виведений капітал (ПНВК), зможуть повноцінно співпрацювати з ФОПами до 2024 року. З 2024 року ця співпраця не може перевищувати 50% всіх витрат, а з 2025 року – 20%.
- Податки для компаній-резидентів Дія City становитимуть: 5% ПДФО, 22% ЄСВ, 1,5% військового збору. Крім цього, підприємства зможуть обирати вид корпоративного стягнення державою – платити ПНВК (9%) чи податок на прибуток (18%).
- Компанії отримають 0% податку на дохід фізичних осіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умов їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки, а також податкову пільгу (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.
- Резиденти Дія City, які залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних умовах, і в яких річний ліміт доходу становить не більше ніж 40 мільйонів гривень, матимуть можливість працювати з ФОПами без обмежень протягом всього часу дії спеціального режиму.
- Пільгове оподаткування на зарплати спеціалістів не обмежуватиметься за єдиним КВЕДом та буде поширюватись на всіх працівників компанії.
- Умови Дія City будуть зафіксовані на наступні 25 років.
Умови режиму Дія City / Інфографіка Данила Гетманцева