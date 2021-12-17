Рада відновила субсидії іноземним кінокомпаніям, що знімають фільми в Україні

Верховна рада усунула неузгодженості у законі "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Іноземним кінокомпаніям відновлять надання субсидій за зйомки фільмів на території нашої держави.

Держсубсидії покриватимуть частину витрат іноземних кінокомпаній під час створення фільмів в Україні. За відповідний законопроєкт щодо усунення технічних і логістичних неузгоджень проголосували 298 народних депутатів.

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Іноземні кінематографічні компанії отримуватимуть держсубсидії

Зазначається, що розблокування субсидій для іноземних компаній покликане:

створити механізми для залучення закордонних інвестицій в Україну;

сформувати нові робочі місця;

розвивати туризм та інфраструктуру;

підвищувати професійний рівень українських фахівців шляхом співпраці зі світовими гравцями ринку.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, він усуває технічні помилки, допущені під час внесення змін до закону про державну підтримку кінематографії в Україні.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2019 року набули чинності зміни у законі, які підвищували суму кешрібейтів (повернення коштів за зйомки кіно в Україні) з 16,6 до 25%. При цьому, така часткова компенсація була передбачена лише іноземним компаніям, що спричинило обурення серед вітчизняних кіновиробників.

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