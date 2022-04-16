Путін підписав закон, який зобов’язує всі російські компанії піти з західних бірж

Володимир Путін продовжує боротися із цивілізованим світом. Сьогодні лідер Росії підписав закон про делістинг депозитарних розписок російських компаній з іноземних бірж із подальшою конвертацією в російські цінні папери.

Відповідну інформацію надали росЗМІ із посиланням на портал правової інформації Росії, де міститься витяг із підписаного документа.

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Відомо, що обіг депозитарних розписок на західних біржах повинен припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. Компанії матимуть 5 діб, щоб розірвати договори про розміщення депозитарних розписок. При цьому уряд Росії може дозволити подальший обіг вже випущених акцій за межами країни.

Зазначається, що поправки до закону підготувало Мінекономіки через падіння вартості депозитарних розписок найбільших російських емітентів на Лондонській фондовій біржі. Обвалу цін передувала низка санкцій, запроваджених у відповідь на війну проти України.

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На ринках Америки та Євросоюзу торгується більше ніж 30 депозитарних розписок російських компаній, включно з "Газпромом", "Роснефтю", "Лукойлом".