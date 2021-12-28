Публічна власність по-новому: у Мінекономіки анонсували масштабну реформу держкомпаній

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічної власності. Розпочати її планують з наступного року.

Чиновниця повідомила, що після реформи під управлінням міністерств залишиться не більше ніж 100 підприємств. Найбільші з них підпорядковуватимуться Кабінету Міністрів.

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Що зміниться

Свириденко підтвердила наміри завершити початий у 2017 році тріаж держкомпаній, у межах якого підприємства поділять на працюючі та непрацюючі.

Так званий тріаж розділить підприємства на ті, що не працюють, і ті, що працюють. Працюючі, своєю чергою, поділяться на ті, які мають залишатись у держвласності, і ті, які можуть бути продані. Юлія Свириденко Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України

За словами Юлії Свириденко, непрацюючі підуть на ліквідацію або приватизацію – залежно від того, в якому вони стані. "Підприємства, які працюють і мають залишитися у державній власності, ми об'єднаємо з метою їхнього укрупнення і у такий спосіб закінчимо цю важливу реформу", – пояснила міністерка.

Додамо, що приватизація державного майна у січні – листопаді 2021 року принесла до держбюджету 2,5 мільярда гривень при річному плані у 12 мільярдів.