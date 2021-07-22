Prozorro заплатить до 1 000 доларів "білим" хакерам: що необхідно зробити, щоб отримати гроші

Електронна система державних закупівель Prozorro збільшує грошові винагороди за знайдені баги у роботі ресурсу. Тепер за знахідку можна отримати до 1 000 доларів.

Програма Bug Bounty була запущена близько одного року тому. За цей час 7 "багхантерів" знайшли 68 вразливостей ресурсу та отримали винагороди, при чому 43 з них були не критичними.

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За що платитимуть гроші

За програмою пошуку вразливостей Prozorro Bug Bounty експерти з кібербезпеки відтепер зможуть отримувати від 8 400 до 28 000 гривень. Розцінки у компанії такі:

28 000 гривень за кожен знайдений баг найвищого рівня Р1;

14 000 гривень за вразливості рівня Р2;

8 400 гривень за баги з категорії Р3.

Знайдені баги найнижчих рівнів (Р4 та Р5) винагороджуватись не будуть. Пошук вразливостей проводять у тестовому середовищі, і процес жодним чином не впливає на роботу самої системи державних закупівель.

Детальніше з програмою Bug Bounty можна ознайомитись на сайті державної платформи Prozorro.