Провідний виробник одноразового посуду Huhtamaki йде з ринку Росії і продає бізнес

Провідний світовий виробник одноразового посуду та упакувань – фінська компанія Huhtamaki – прийняла рішення припинити всі операції в Росії.

Також припиняють всі інвестиції в Росію через вторгнення країни-агресорки в України. Відповідну заяву оприлюднили на сайті компанії.

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Компанія Huhtamaki ініціює процес припинення своїх російських операцій. Рішення припинити всі інвестиції в Росію прийняли раніше, після початку вторгнення в Україну,

– мовиться у повідомленні.

Там же зазначається, що Huhtamaki "вивчить ринок для потенційних покупців та збереже свою діяльність протягом цього перехідного періоду". Однак лише за умови наявності постачання для виконання своїх зобов'язань та "захисту співробітників та клієнтів".

Що відомо про Huhtamaki

Це провідний глобальний постачальник екологічно безпечного пакування для споживачів у всьому світі.

Компанія працює у 38 країнах.

У Росії має виробництва в Татарстані та в підмосковній Івантіївці, причому завод в Івантіївці працює з 1994 року.

Головний офіс Huhtamaki розташований в Еспоо, Фінляндія.

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На виробничих підрозділах компанії у Росії працює приблизно 700 осіб.