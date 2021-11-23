Провести свята з користю: Білл Гейтс радить 5 книг, які варто прочитати до Нового року

Білл Гейтс опублікував щорічний список книг, які він радить прочитати протягом новорічних свят. Цьогоріч до переліку засновника Microsoft ввійшли два науково-фантастичні твори, два науково-популярні і один історико-фантастичний.

Мільярдер наголосив, що у 2021 році прочитав чимало книг, однак обрав для списку, на його думку, найкращі. Що радить прочитати Білл Гейтс перед приходом 2022 року – далі у матеріалі.

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1. Klara and the Sun, Кадзуо Ісігуро

Історія, розказана від імені андроїда Клари, що функціонує на сонячних батареях. Клару купила мати тяжкохворої дитини, яка хоче, щоб робот був "штучним другом" її доньки. Дія роману розгортається в антиутопійному майбутньому США.

За словами Гейтса, роботи у книзі Ісігуро не є злими силами. Навпаки, вони стають компаньйонами для людей.

Ця книга змусила мене замислитися над тим, як може виглядати життя з суперінтелектуальними роботами, і чи будемо ми ставитися до них, як до технологій, чи як до чогось більшого,

– написав Гейтс.

​2. A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, Джефф Гокінс

У 1996 році Джефф Гокінс винайшов цифрового помічника PalmPilot. З того часу, як пише Гейтс, Гокінс протягом десятиліть думав про зв'язки між нейробіологією та машинним навчанням. Кульмінацією цього стала науково-популярна книга A Thousand Brains, опублікована у березні.

Гокінс аналізує, як працює людський мозок, і що знадобиться для створення справжнього штучного інтелекту. A Thousand Brains розрахована на широке коло читачів, які не мають досвіду в комп'ютерних науках і дослідженнях мозку. Книга захоплююче розповідає про архітектуру мозку та майбутнє інтелектуальних машин.

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​3. Project Hail Mary, Енді Вір

Головний герой роману – вчитель середньої школи, який прокидається на таємничому космічному кораблі і не знає, як він туди потрапив. Сюжет Project Hail Mary важко переказати без спойлерів, попереджає Гейтс.

Вчитель використовує науку та інженерію, щоб урятувати становище. За словами Гейтса, це веселе читання, з яким можна впоратися протягом вихідних.

​4. The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, Волтер Айзексон

Це біографія біохіміка Дженніфер Дудни, лауреатки Нобелівської премії з хімії 2020 року за розробку методу редагування геному CRISPR. Книжку написано Айзексоном, який також був біографом Стіва Джобса. За словами Гейтса, The Code Breaker – це більше, ніж просто розповідь про наукову кар'єру та відкриття.

У книзі докладно розглядаються потенційні можливості застосування редагування генів, наприклад, у лікуванні захворювань крові. Гейтс зазначив, що CRISPR є одним із найкрутіших і, можливо, найбільш значущих наукових відкриттів останнього десятиліття.

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​5. Hamnet, Меггі О'Фаррелл

У Шекспіра був єдиний син Гамнет, який помер у віці 11 років з невідомих причин. Поширеною версією смерті є бубонна чума. Через три роки письменник ​​почав створювати "Гамлета". Меггі О'Фаррелл міркує у своєму романі, як втрата дитини могла бути пов'язана із написанням найзнаковішої трагедії в історії світової літератури.

Які книги радить прочитати Білл Гейтс протягом новорічних свят: дивіться відео