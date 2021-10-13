Протягом року бізнес оштрафували на понад 4 мільйони гривень за неправильне розміщення реклами

З початку року за порушення законодавства про рекламу Держпродспоживслужба оштрафувала український бізнес на суму 4,31 мільйона гривень. З них у добровільному порядку підприємства сплатили близько половини, а саме понад 2 мільйони гривень.

За результатами розгляду справ, Держпродспоживслужбою та її територіальними органами прийнято 41 рішення про визнання реклами недобросовісною чи прихованою. Крім цього, винесено 186 рішень про припинення розповсюдження підприємством реклами, яка не відповідає чинному законодавству.

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Що відомо про зафіксовані порушення

У Держпродспоживслужбі зазначають, що за 9 місяців 2021 року ними зафіксовано понад 2,4 тисячі порушень при розповсюдженні реклами. Найбільше випадків – майже 300 – стосувались реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом року державним органом досліджено понад 18 тисяч рекламних носіїв, і найбільше порушень законодавства зафіксовано у таких сферах:

зовнішня реклама – 1,7 тисячі;

внутрішня реклама – 571;

у друкованих ЗМІ – 57;

решта виявлена на радіо і телебаченні, а також у транспорті.

Нагадаємо, що 10 вересня 2021 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за створення та поширення сексистської реклами. Зокрема, у законодавстві тепер дають визначення поняттям "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".