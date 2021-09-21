З вулиць зникли елементи стихійної торгівлі, зокрема намети, парасольки, торговельне обладнання тощо. Найбільше незаконних споруд ліквідували у Деснянському районі столиці – майже 300, а також в Оболонському та Дніпровському – понад 200.

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Чому МАФи демонтують

Торгові точки ліквідують винятково за дорученням Департаменту міського благоустрою, якщо вони розміщені без відповідних дозвільних документів. Займаються демонтажем близько 120 інспекторів та 7 бригад комунального підприємства "Київблагоустрій".

Щоб отримати дозвіл на встановлення МАФу, власникам необхідно звертатись до виконавчих органів місцевого самоврядування, однак всі ліквідовані торгові точки не пройшли цієї законодавчої процедури.

Чому це важливо

У Департаменті міського благоустрою Києва наголошують, що власники незаконних точок торгівлі зазвичай розміщують МАФи поблизу зупинок громадського транспорту, на тротуарах, у паркових зонах та біля виходів зі станцій метро.

Така торгівля не тільки завдає незручностей містянам та гостям столиці, але і є небезпечною. Зокрема, якість реалізованої продукції переважно нічим не підтверджена.