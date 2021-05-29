Один з них – фізичні вправи та щоденні медитації. Колеги зазначили, що Джобс був надзвичайно ефективним і продуктивним, оскільки працював над своїм енергетичним менеджментом та управляв часом.

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Добре розпоряджатися часом. Станьте генеральним директором вашого добробуту,

– розповіла помічниця Джобса Наз Бехешті.

Однак щоб оптимізувати свій день і бути найбільш продуктивним, а не потрапляти в пастку продуктивності, вам потрібно управляти своєю енергією.

Що таке "пастка продуктивності"

Бехешті зазначила, що така пастка – це коли люди постійно працюють більше годин у день, ніж потрібно. Вони "носять свій недосип як почесний знак".

Деякі люди роблять це, навіть мої клієнти, коли вперше приходять до мене, кажуть: "О, я спав лише 2 години",

– розповіла вона.

Однак чи є у такому разі якісною робота, коли людина повинна у цей час спати і перезавантажувати своє тіло і розум – звісно, ні.

Щоб уникнути цієї пастки цілодобової роботи, Бехешті пропонує керувати своїм навантаженням так, як це робив Джобс.

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Секрети Джобса

Варто визначити, в якій частині дня у вас найбільше енергії.

Робіть насамперед те, з чим ви завжди зволікаєте. Також те, що викликає труднощі або не надихає вас.

Також те, що викликає труднощі або не надихає вас. Зосередьтеся на оптимізації свого дня, виходячи з вашої енергії, а не часу.

Цей "важливий перехід" від управління часом до управління енергією – це те, що Бехешті радить усім своїм клієнтам.

"Ваше щастя насправді полягає у вживанні повноважень. Це ваш вибір – стати генеральним директором свого добробуту. І коли ти є генеральним директором свого добробуту, ти виявляєш себе найкращим у всіх сферах свого життя", – підсумувала Бехешті.