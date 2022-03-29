"Прощай, немита Росіє": Johnson & Johnson не постачатиме засобів особистої гігієни
Джерело:Reuters
Американська компанія Johnson & Johnson припиняє постачати засоби особистої гігієни до Росії. На 34 день війни компанії врешті долучилася до понад 450 компаній світу, які припинили або скоротили свою діяльність в країні-агресорці.
Щоправда, компанія продовжить постачати ліки та вироби медичного призначення до Росії.
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Проте разом з кількома іншими виробниками ліків, такими як Eli Lilly і Pfizer, J&J ще раніше заявили, що припиняють участь у клінічних випробуваннях в Росії. Крім того, Jonson & Jonson збільшує обсяг гуманітарної допомоги українським біженцям – з 5 до 10 мільйонів доларів.
Ми сподіваємося на швидке врегулювання та продовжимо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги,
– наголошується в повідомленні.
Що відомо про Jonson&JonsonКомпанія J&J продає широкий спектр товарів для особистої гігієни, включаючи засоби для здоров’я шкіри, краси та догляду за порожниною рота, такі як Neutrogena, Aveeno та Listerine.
Вихід косметологічних компаній з Росії
Ще одна косметологічна компанія – AbbVie (лікування зморшок Botox) – заявила на початку цього місяця, що тимчасово призупинила діяльність усіх своїх косметичних засобів в Росії.
Компанія Colgate-Palmolive припинила інвестиції, рекламу та продажі і поставки всіх товарів, крім необхідних для здоров'я та гігієни. На жаль, компанія не пішла на такий крок, як J&J, і не припинила продажі гігієнічних товарів.
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