"Прощай, немита Росіє": Johnson & Johnson не постачатиме засобів особистої гігієни

Американська компанія Johnson & Johnson припиняє постачати засоби особистої гігієни до Росії. На 34 день війни компанії врешті долучилася до понад 450 компаній світу, які припинили або скоротили свою діяльність в країні-агресорці.

Щоправда, компанія продовжить постачати ліки та вироби медичного призначення до Росії.

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Проте разом з кількома іншими виробниками ліків, такими як Eli Lilly і Pfizer, J&J ще раніше заявили, що припиняють участь у клінічних випробуваннях в Росії. Крім того, Jonson & Jonson збільшує обсяг гуманітарної допомоги українським біженцям – з 5 до 10 мільйонів доларів.

Ми сподіваємося на швидке врегулювання та продовжимо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги,

– наголошується в повідомленні.

Що відомо про Jonson&Jonson Компанія J&J продає широкий спектр товарів для особистої гігієни, включаючи засоби для здоров’я шкіри, краси та догляду за порожниною рота, такі як Neutrogena, Aveeno та Listerine.

Вихід косметологічних компаній з Росії

Ще одна косметологічна компанія – AbbVie (лікування зморшок Botox) – заявила на початку цього місяця, що тимчасово призупинила діяльність усіх своїх косметичних засобів в Росії.

Компанія Colgate-Palmolive припинила інвестиції, рекламу та продажі і поставки всіх товарів, крім необхідних для здоров'я та гігієни. На жаль, компанія не пішла на такий крок, як J&J, і не припинила продажі гігієнічних товарів.

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