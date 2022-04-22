Так, завдяки введеним обмеженням та проблемам з поставками, чистий прибуток компанії на ринку Росії скоротився вдвічі – з 2,8 мільярда шведських крон за перший квартал 2021 року до 1,4 мільярда (близько 130 мільйонів доларів) за аналогічний період цього року. Essity заявляє, що продовжує роботу над повним виходом з країни-терористки.

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Вихід Essity з російського ринку

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проти країни-агресорки Заходом введено низку нищівних санкцій. Найімовірніше, шведська компанія планує повністю покинути російський ринок передусім через те, що вести діяльність на території країни-терористки їй стало просто невигідно.

Що відомо про Essity Шведська компанія, передовий виробник товарів особистої гігієни та медичних засобів з головним офісом у Стокгольмі. Реалізовує продукцію під брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vindo та Zewa.

Додамо, що Essity веде свою діяльність загалом у близько 150 країнах світу. Штат налічує понад 46 тисяч співробітників. За результатами 2021 року, виторг компанії становив 12 мільярдів євро.

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